Quando as marcas se reinventam

Esta semana, a emissão do Imagens de Marca dá-lhe a conhecer a visão de empresas presentes no mercado há várias décadas e que inovam para se adaptarem às exigências do consumidor.

A McDonald’s, por exemplo, mudou a indumentária dos colaboradores no ano passado. Quando muitos poderiam não saber o que fazer a mais de 18 mil fardas antigas, a marca inovou ao reciclá-las, transformando-as em sacos que chegam agora aos consumidores. Um projeto de economia circular com uma forte vertente social e 100% nacional que arranca a emissão desta semana.

Falando de portugalidade, a Delta Cafés está também a sofrer alterações ao nível das embalagens disponibilizadas no mercado. Com diferentes gamas e lotes de produtos, a marca sentiu a necessidade de desenvolver uma linguagem única e uma nova imagem que está agora presente em todos os pontos de venda do país.

A fechar a emissão, recordamos os 150 anos de uma das peças de roupa mais icónicas do mundo: os Levi’s 501, um modelo que democratizou os jeans em todo o planeta.