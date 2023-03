Não há limites para a tecnologia

Com a visão de liderar o futuro das telecomunicações ligando as pessoas, potenciado o seu talento e ditando tendências de mercado, a Altice Portugal dá a conhecer uma nova linha de comunicação que tem como foco as quatro grandes áreas de atuação da empresa: Pessoas, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade. Com criatividade da Dentsu Creative, a campanha tem como assinatura “Altice has no limits”.

É também sem limites que a Volvo aposta na segurança dos condutores. Há muito que esta é a missão principal da fabricante de automóveis que acaba de lançar uma nova campanha internacional intitulada “Volvo For Life”.

No mercado português, a campanha deu origem a uma ação local que conta histórias de superação, coragem e segurança através de um podcast conduzido pela apresentadora Joana Barrios.

A nossa equipa foi perceber de que forma esta aposta marca uma nova era da Volvo que acredita que determinadas medidas de segurança ou atitudes podem libertar as pessoas para que vivam as suas vidas ao máximo, com total liberdade.