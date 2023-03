A arte de tornar o mundo melhor

Devem ser também responsáveis por beneficiar a comunidade onde estão inseridas, até porque os consumidores estão hoje mais atentos e despertos para a necessidade de não comprometermos o futuro do planeta.

Esta semana o Imagens de Marca começa com a arte de quem quer tornar o mundo num lugar melhor. Antes de ganhar uma nova vida no fundo do oceano, visitámos a “EDP Art Reef”, uma intervenção artística sobre peças de centrais a carvão e fuel que a elétrica desativou para dar lugar a projetos renováveis.

A marca desafiou o artista Vhils a desenvolver as obras que serão em breve submersas ao largo de Albufeira, no Algarve, naquela que se afirma como a primeira exposição subaquática da costa portuguesa e que se insere no âmbito do compromisso da EDP de ser 100% verde até 2030.

A emissão continua logo de seguida com a atualidade do branding e um dos mais recentes projetos do Continente. Depois de abrir três restaurantes nas suas lojas, a insígnia quer levar a marca “Cozinha Continente” a todos os consumidores e lojas do país, uniformizando esta marca para as soluções de comida pronta, para consumir no local ou para levar. A nossa equipa foi “provar” a estratégia.

A fechar tempo ainda para conhecer de perto a International Coffee Partners, uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de impactar jovens agricultores, gerar conhecimento em torno das alterações climáticas e melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores de café, tornando-os mais competitivos.

Este projeto, que reúne as principais empresas familiares europeias de café, é agora liderado por Rui Miguel Nabeiro, presidente-executivo do Grupo Nabeiro – Delta Cafés.