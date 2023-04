A travessia rumo ao futuro

Em Portugal há exemplos de excelência que nos mostram como esta atividade pode ser estratégica para a promoção da coesão territorial e para a criação de emprego e riqueza.

Esta semana tudo começa com a ponte para mais um Destino Sustentável. Vamos à descoberta de dois projetos distinguidos nos últimos World Travel Awards que têm sido uma alavanca para o desenvolvimento económico e social da região Centro: a 516 Arouca, uma das maiores pontes suspensas do mundo, e os Passadiços do Paiva.

Visitamos depois, em Oliveira de Azeméis, um ecohotel que se tem mostrado uma referência a nível nacional pela forma como aproveita e explora várias energias renováveis: o Vale do Rio Hotel Rural. A sustentabilidade é uma dimensão à qual hoje todas as empresas devem estar particularmente atentas, mas não é a única.

Numa altura em que a relação de marcas e consumidores é condicionada por mudanças de hábitos e pelo impacto que a transformação tecnológica está a provocar nos processos de trabalho, vamos conhecer um recente estudo da consultora LLYC que aponta as 10 grandes tendências que vão marcar o mundo do trabalho e do consumo neste ano de 2023.

Antes de fecharmos a emissão rumamos ainda até à cidade do Porto para visitar a Maven, uma startup que criou uma coleira inteligente para os animais de companhia e que pretende ajudar os donos a seguir de forma mais precisa a saúde dos amigos de quatro patas