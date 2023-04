A arte de navegar em tempos incertos

A constante incerteza económica e social faz com que as marcas e as empresas tenham de se adaptar ao novo perfil de consumidor que vive um dilema: poupar ou gastar.

Numa altura em que os estudos apontam para a necessidade de as marcas serem capazes de estar ao lado do consumidor em tempos de inflação, fomos perceber como a APAN, o Clube de Criatividade de Portugal e o Future Cast Lab, do ISCTE, olham para o tema lançando possíveis caminhos de futuro. Que tom deve ter a comunicação? Como podem as marcas mostrar que estão ao lado dos consumidores? Qual o novo perfil de consumo? A resposta a estas perguntas está nesta emissão.

Um dos setores fundamentais da economia nacional é o turismo. Portugal assume-se cada vez mais como uma referência a nível internacional e por isso é essencial ter um serviço de excelência para fidelizar turistas.

A pensar nisso nasceu, em 1958, a Escola de Turismo e Hotelaria que tem como missão formas profissionais que vão ser o cartão de visita das unidades turísticas do país. A celebrar 65 anos e já com 12 escolas espelhadas de norte a sul, neste programa vamos conhecer os desafios da atualidade e encontrar oportunidades de futuro.

E porque o talento nacional já ultrapassa fronteiras, mostramos a inspiração criada por Joana Vasconcelos para o desfile outono-inverno 2023/2024 da Dior. A artista portuguesa deslumbrou na Paris Fashion Week com a obra de arte “Valkyrie Miss Dior”. Imagens e cenários cheios de história e de brilho que valem a pena ver nesta emissão.