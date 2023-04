Mergulhar na essência das marcas

De acordo com um relatório do Global Welness Institute, até 2025 o segmento da saúde e bem-estar irá atingir os 7 biliões de euros. O crescimento anual é de quase 10%, o que demonstra que os consumidores estão mais atentos do que nunca e que há uma oportunidade de mercado para as marcas que se queiram posicionar.

É o caso da Água de Luso que tem vindo a comunicar as particularidades da água mineral natural que nasce na Serra do Bussaco. Depois de em 2022 ter lançado uma nova campanha e assinatura, “Luso, Naturalmente Equilibrada”, a marca volta a passar a mensagem aos portugueses revelando todo o ecossistema por detrás desta água.

A nossa equipa viajou até ao Luso para conhecer as propriedades naturais das Termas de Luso, um dos muitos recursos que permitem experienciar de uma outra forma esta naturalidade da marca.

Vamos também conhecer a história de 25 anos da Era, que se posiciona como a primeira rede imobiliária em Portugal. Os mais de 2500 colaboradores reuniram-se na convenção da marca para assinalar o aniversário e nós aproveitámos o momento para perceber como a Era projeta o futuro no negócio num setor em grande mudança.

Terminamos a emissão com uma novidade da Delta Cafés. A marca acaba de apostar num novo conceito de lojas, em linha com as tendências globais de consumo de café, levando mais longe o nome de Portugal. Chama-se Delta Espresso e nasce para servir os consumidores urbanos, que trabalham ou vivem no centro da cidade e que interrompem o seu percurso do quotidiano para fazer uma pausa.