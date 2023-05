Setor automóvel: um ecossistema de inovação

É uma transformação profunda e acelerada aquela que o setor automóvel está a atravessar. O aumento das vendas no canal digital, os novos modelos de comercialização, a mobilidade sustentável e integrada, e o crescimento da procura por veículos usados são algumas das tendências que estão a moldar a indústria.

Depois das perdas dos últimos anos, o mercado dá agora sinais de recuperação, com as marcas a apostarem em inovação para melhorar a experiência do cliente. Esta semana a emissão começa com uma marca que está a “piscar” o olho ao futuro da mobilidade.

Com três anos de existência, o PiscaPisca.pt tornou-se num dos maiores portais de compra e venda de automóveis usados em Portugal. Depois de ter ganho notoriedade através de campanhas de comunicação que ainda estão na memória dos portugueses, a plataforma está a apostar em inovação e em novas funcionalidades para melhorar a experiência do cliente. Um dos mais recentes projetos é o "Pisca Green", uma nova submarca focada na mobilidade verde.

O Imagens de Marca aproveitou o momento para conhecer a evolução e estratégia desta marca que se quer afirmar cada vez mais como um ecossistema de soluções de mobilidade. Quem também está a trazer novidades para o mercado é a Worten, que vive um ano de convergência que se reflete também ao nível da comunicação.

A marca passa a usar uma só voz, através de uma campanha agregadora para reforçar a oferta de tecnologia, novos universos e serviços. A nossa equipa esteve nos bastidores das gravações dos filmes protagonizados por Ricardo Araújo Pereira.

A fechar tempo ainda para uma “Economia + Criativa”. Desta vez, nesta nossa rubrica mensal, damos destaque à Kitchenette, uma startup que se posiciona como uma montra para novas marcas de comida.

Aquilo que poderia parecer apenas como um pequeno café de bairro, na verdade é um espaço que procura ajudar a colocar novas marcas na boca do mundo, literalmente.