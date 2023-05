Portugal: o cenário perfeito para as marcas

Da serra ao mar, a beleza do território nacional tem conquistado os executivos e marketeers de algumas das maiores empresas tecnológicas, que apostam na riqueza material e imaterial do país para realçar as potencialidades dos novos produtos.

É o caso da Xiaomi, que acaba de apresentar uma campanha que pretende descobrir qual a maior obra-prima de Portugal. A nossa emissão começa uma viagem aos cantos e recantos do país em busca das maravilhas naturais e culturais de cada região.

O fotógrafo João Bernardino e o viajante João Amorim mostram-nos a essência da cultura, as pessoas e as paisagens do país através das lentes do novo Xiaomi 13 Pro, desenvolvidas em parceria com a Leica. Os filmes, que desafiam os consumidores a escolher a maior obra-prima lusitana, procuram reforçar a relação da marca chinesa com os consumidores nacionais e demonstrar a qualidade fotográfica do novo smartphone.

A Costa Vicentina é uma das regiões em destaque nesta campanha e é também o palco da rubrica “Destino Sustentável" desta semana.

Visitamos o Octant Santiago, uma unidade hoteleira com forte ligação às origens alentejanas e que, através de diferentes experiências gastronómicas, proporciona uma experiência turística mais sustentável. E logo a seguir fazemos uma caminhada guiada com a Hike Alentejo que nos leva a desvendar alguns dos tesouros desta região.

Antes de fecharmos a emissão tivemos tempo ainda para acompanhar a entrega de prémios Marca Recomendada, um selo que é atribuído pela Consumers Trust a partir da performance das marcas no Portal da Queixa. A edição de 2023 avaliou o Índice de Satisfação nas mais diversas categorias e o Imagens de Marca mostra-lhe os resultados.