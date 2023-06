Celebrar a inovação das marcas 

Na 25ª edição do Festival CCP fomos conhecer os grandes vencedores deste ano, mas quisemos ir ainda mais longe: o que mudou na criatividade ao longo destas duas décadas e meia? A Publicidade desempenha hoje um papel diferente daquele que tinha no virar do milénio?

É com estas perguntas que arrancamos uma emissão que também viajou até à Alemanha para perceber como a Kia se está a assumir como um verdadeiro agente de transformação da mobilidade na Europa.

No “The Kia Brand Summit”, a construtora automóvel anunciou as mais recentes inovações com as quais pretende contribuir para um paradigma de desenvolvimento com foco num futuro mais sustentável.

Quem conta também com a palavra inovação no seu ADN é o Continente que acaba de abrir, em Lisboa, o primeiro Co-Lab - Laboratório de Inovação com o Cliente – um espaço onde o retalhista pretende focar-se na pesquisa e desenvolvimento dos produtos das marcas próprias de forma a responder às necessidades e aspirações dos consumidores.