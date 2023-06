Imagens de Marca

Uma nova pegada de Portugal no mundo

Portugal quer deixar uma nova pegada no mundo, pelo menos quando falamos a nível das energias. Este ano, mais de 60% do total do consumo de eletricidade do país foi gerado através de energias renováveis e hoje, entre os países da União Europeia, Portugal ocupa a quarta posição dos maiores utilizadores de energia proveniente de fontes sustentáveis.