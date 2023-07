Pelo amor aos outros, à Terra e à comunidade

Há muito que vários estudos internacionais indicam a necessidade de acelerar a adoção de energias limpas, como a solar e a eólica. Ainda assim, é preciso ir mais longe e criar medidas rápidas e efetivas para evitar os impactos graves das alterações climáticas.

Em que tipo de planeta queremos viver? E pelo que estamos dispostos a lutar para o salvar? Estas são algumas das perguntas lançadas durante a conferência global da EDP que reuniu várias personalidades à volta do tema da sustentabilidade. “We Choose Earth Tour” realizou-se em Madrid e contou com a presença de Amal Clooney, Adam Grant, Céline Cousteau, Peter Frankopan, entre muitas outras vozes influentes.

A marca quer reforçar o compromisso com a sustentabilidade onde assumiu ser 100% verde até 2030 e combater as alterações climáticas através da aposta nas energias renováveis. O Imagens de Marca esteve presente na conferência e mostra-lhe tudo nesta emissão.

Para celebrar o 15º aniversário da Love Tiles e os 20 anos da Margres, o Convento do Beato, em Lisboa encheu-se de cor, elegância e glamour comemorando uma jornada de amor no mercado. O evento prestou homenagem aos colaboradores e parceiros das marcas do grupo Gres Panaria Portugal, empresa que se tem afirmado como uma referência no mercado de pavimentos e revestimentos cerâmicos.

A nossa equipa também marcou presença nesta noite de emoções fortes e mostra-lhe como a Love Tiles e a Margres querem continuar a trazer amor, design e qualidade para o setor das cerâmicas e para o universo da construção.

Terminamos a emissão a “beber da diferença” com a Bandida do Pomar.

A marca da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas acaba de lançar uma campanha de comunicação que mostra a sua personalidade irreverente e diferente no mercado. Pela primeira vez, aposta no meio televisivo para dar a conhecer um anúncio que exalta as diferenças dos consumidores e apela a uma maior inclusão.