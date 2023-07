Valores de uma nação que entra em campo

As grandes competições desportivas de futebol a nível global, acontecem, por norma, nos anos pares. Em 2023, estamos com o foco na Austrália e na Nova Zelândia. É lá que se joga por esta altura, o Mundial de Futebol Feminino.

A competição reúne 32 seleções de todo o mundo, incluindo a portuguesa, que se apurou pela primeira vez na história para esta competição. Com o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, também as marcas querem estar em campo ao lado das “navegadoras” como é o caso da Sagres.

É com a patrocinadora oficial da Seleção masculina há 30 anos que arrancamos a emissão desta semana. Vamos aos bastidores das gravações da campanha que se assume como um hino ao futebol feminino e um apoio extra ao feito das jogadoras portuguesas para conhecer toda a estratégia da marca de cerveja dentro das quatro linhas.

É também nas quatro linhas que se joga uma nova parceria que vai aliar o SL Benfica ao Grupo Sana. Uma novidade que vai colocar a marca hoteleira como o Official Hotel Partner do clube encarnado. Numa altura em que o Grupo Sana está a apresentar várias novidades ao mercado português e também a crescer em países como França, vamos conhecer toda a estratégia que quer posicionar ainda mais o Grupo Sana como um player de referência no panorama hoteleiro do país.

O turismo tem-se afirmado como um cartão de visita de excelência do nosso país, cada vez mais focado na sustentabilidade.

Este mês, o nosso Destino Sustentável leva-nos a alguns ícones turísticos do país como Tróia e a Ericeira para sentir como o Tróia Design Hotel e o Immerso Hotel, respetivamente, trabalham numa experiência cada vez mais em sintonia com o planeta.