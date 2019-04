Dois anos depois da queda de uma avioneta em Tires ainda há muito por fazer

No Jornal da Noite

No dia 17 de abril de 2017, uma avioneta caiu em Tires, perto da superfície comercial Lidl. O acidente provocou cinco mortos e destruiu uma casa de uma família. As vítimas mortais eram quatro ocupantes da avioneta e um camionista português que estava na zona de descargas do supermercado.



Dois anos depois, continua quase tudo na mesma. Ainda há indemnizações por pagar e a família de Maria de Fátima mantém-se em suspenso sem saber quando vai conseguir voltar a casa.