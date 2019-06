No Jornal da Noite

Ex-funcionária do Banco Best terá burlado dezenas de ex-clientes em mais de 20M€

Hoje no Jornal da Noite

Uma antiga funcionária do Banco Best terá burlado dezenas de ex-clientes em mais de 20 milhões de euros. O caso encontra-se em segredo de justiça e está nesta altura a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Várias queixas-crimes deram entrada por suspeitas de burla qualificada, abuso de confiança e falsificação de documentos. Os antigos clientes querem também a condenação do banco por falhas na supervisão, mas até agora as decisões do tribunal foram sempre favoráveis à instituição bancária.

A Investigação SIC seguiu o rasto do dinheiro, que eram as poupanças de uma vida de muitas famílias.