No Jornal da Noite

"O peso do minério"

O Governo prepara-se para avançar com um concurso público internacional para pesquisa, prospeção e exploração de lítio e de outros minérios em várias áreas do país identificadas com elevado potencial e já garantiu que os parques nacionais e naturais serão poupados.

Ambientalistas temem que legislação não seja suficiente para proteger património ambiental

Mas as garantias do Governo não convencem todos. Há vários pedidos de pesquisa que estão em análise e que abrangem áreas protegidas.

"O peso do minério" é a investigação SIC desta semana.