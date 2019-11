Dívidas de milhares de euros na construção das casas dos incêndios de outubro de 2017

Na investigação SIC desta noite, mostramos o caso de vários empresários que ainda reclamam faturas em atraso de casas reconstruídas pelo consórcio Edivisa, do grupo Visabeira, e da empresa Lúcios SA.



A comissão de coordenação e desenvolvimento regional do centro (CCDRC) pagou a estas empresas mais de 13 milhões de euros pela reconstrução de cerca de 100 casas. A CCDRC admitiu à SIC que recebeu, recentemente, queixas de subempreiteiros que reclamam o atraso nos pagamentos das obras pelo consórcio.



A SIC falou com alguns destes empresários e fez as contas. A dívida do consórcio Edivia / Lúcios é próxima do meio milhão de euros.

Investigação de Frederico Correia, Frederico Pinto e Ana Marisa Silva, hoje, no Jornal da Noite da SIC.