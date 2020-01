No Jornal da Noite

Duas creches com ordem de encerramento continuam a receber crianças

Até outubro do ano passado, o número de fiscalizações a creches caiu para menos de metade, em comparação com o mesmo período de 2018.

Nas últimas semanas, a SIC encontrou vários espaços sem licenciamento e duas creches que já tiveram ordem de encerramento mas que até agora continuam a receber crianças todos os dias.

O acesso e a melhoria da rede de creches no país é um dos pontos do programa do atual Governo.