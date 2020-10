Parque do Caliço sob investigação. Parcelas em reserva ecológica são ocupadas há anos

No Jornal da Noite

Um braço-de-ferro entre os donos de um parque de campismo no Algarve e um grupo de utentes que se recusam a mudar de lugar expôs uma situação de provável ilegalidade, por alegada violação da reserva ecológica nacional.

O Parque do Caliço já funciona há muitos anos, mas agora está sobre pressão da Câmara de Vila Real de Santo António e da Comissão de Coordenação da Região do Algarve, que aprovou candidaturas a fundos comunitários, mas que, perante as denúncias, já colocou os financiamentos sob investigação.

Enquanto decorreram os trabalhos desta reportagem, os proprietários do Parque nunca aceitaram responder às questões da SIC. A sua posição está refletida na Investigação SIC desta quinta-feira, mas não da forma que desejaríamos.