Jogadores do Aves terão sido abordados por elementos do Vitória de Setúbal antes do jogo

Vários jogadores do Desportivo das Aves terão sido abordados por elementos do Vitória de Setúbal, na véspera do jogo entre as duas equipas, numa situação que causou desconforto junto do plantel do Aves.

A notícia, avançada pela imprensa desportiva, foi confirmada pela SIC. Foram os próprios jogadores do Aves a denunciar a situação.

Os jogadores disseram que receberam contactos de elementos da estrutura do Vitória de Setúbal, que lembraram a possibilidade de alguns desses futebolistas poderem rumar ao clube sadino na próxima época, agora que o Desportivo das Aves tem já a descida de divisão garantida.

No Jogo Aberto, da SIC Notícias, Luís Aguilar explicou que pode estar em causa o "match fixing", ou seja, a viciação de resultados. Caso seja provado, os castigos podem ser "muito severos".

O momento do contacto e o teor da abordagem, a poucas horas das duas equipas se defrontarem, num jogo importante para as contas do Vitória de Setúbal, deixou os jogadores do Desportivo das Aves desconfortáveis.

O Aves acabou por vencer o jogo de quarta-feira por 1-0. O Vitória de Setúbal mantém-se com mais três pontos que o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de água.