Lucas Veríssimo mais perto da Luz. Benfica aceita pagar 1,5 milhões ainda este ano

A transferência de Lucas Veríssimo do Santos para o Benfica pode ficar resolvida na próxima semana.

O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do clube brasileiro vão reunir-se na segunda-feira para analisar a proposta do Benfica. Luís Filipe Vieira viajou para o Brasil e aceitou pagar 1,5 milhões de euros ainda este ano, o que vai ao encontro das pretensões do Santos.

Recorde-se que a proposta do clube da Luz pelo defesa central é de 6,5 milhões de euros.

O jogador brasileiro até já procura casa em Lisboa, como explica o repórter da Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler.