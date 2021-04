O Jogo Aberto apresenta em exclusivo a Lista Secreta de Luís Filipe Vieira, que inclui os sete jogadores que o presidente do Benfica vai colocar no mercado para vender, alguns deles nomes de peso do plantel.

A lista é composta pelo guarda-redes Odysseas Vlachodimos; o defesa Alex Grimaldo, os médios Gabriel, Taarabt e Chiquinho; e os avançados Franco Cervi e Haris Seferovic.

