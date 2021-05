A antevisão do clássico Benfica-FC Porto no Jogo Aberto

Benfica e FC Porto defrontam-se esta quinta-feira às 18:30 no Estádio da Luz, numa invulgar luta pelo segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, uma vez que o Sporting, vitorioso na quarta-feira, está cada vez mais próximo do título.

No Jogo Aberto de hoje, é feita a antevisão do clássico e o rescaldo do triunfo leonino.

Veja abaixo em direto:

Direto

As "águias" não dependem de si para chegar ao segundo posto, com entrada direta na Liga dos Campeões, pois estão a quatro pontos dos "dragões", que entram em campo provisoriamente a nove dos "leões", que ganharam por 2-0 em casa do Rio Ave. Com três jogos por disputar, ao Sporting basta um triunfo e um empate para sagrar-se campeão.

Na primeira volta, FC Porto e Benfica empataram 1-1 na Invicta, com um golo de Grimaldo, aos 17 minutos, e resposta de Taremi, aos 25, antes de ser expulso, aos 73, após entrada violenta sobre Otamendi, no meio-campo adversário.