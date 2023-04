Proteção Civil alerta para risco elevado de incêndio rural nos próximos dias

Apesar da descida de temperaturas nos próximos dias, o risco de incêndio elevado vai manter-se em vários concelhos do Algarve e do interior do país.

Este domingo, foram mais de 100 operacionais e seis meios aéreos que combateram as chamas no concelho da Guarda. Só as temperaturas baixas durante a noite é que ajudaram a dominar o fogo, que destruiu pelo menos 400 hectares de floresta. Durante esta segunda-feira foram feitos trabalhos de vigilância.

“Não podemos baixar a guarda, porque sabemos como isto de um momento para o outro pode, novamente, voltar a reativar e temos de estar atentos”, referiu o comandante distrital da Proteção Civil, António Fonseca.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas estão muito acima dos valores normais para esta altura do ano. Para os próximos dias está prevista alguma precipitação, principalmente no litoral, mas não diminui o risco de incêndio.



"Apesar de haver esta chuva fraca, as regiões do interior vão persistir secas e o risco de incêndio é maior", refere Paula Leitão.

No próximo fim de semana, as temperaturas voltam a subir e, por isso, o risco de incêndio será elevado.

A autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alerta para o perigo de incêndio rural. Em todo o território nacional, não é permitido fazer queimadas extensivas sem autorização. Já nos concelhos com risco de incêndio muito elevado ou máximo é proibido, por exemplo, usar motorroçadoras ou corta-matos, lançar foguetes ou fazer fogueiras.

Apesar destas restrições, a limpeza de terrenos rurais é obrigatória, tem de ser feita até ao final deste mês e, este ano, custa mais 20% do que em 2022. Já na área urbana, o prazo só termina a 31 de maio. Em caso de incumprimento, o valor mínimo da multa é de 150 euros e podem chegar aos 5 mil euros.