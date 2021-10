Rogeiro considera que enquanto houver 3 ramos nas Forças Armadas nada se ganha em suprimir tradições

O comentador da SIC, Nuno Rogeiro, considera desproporcional e errada a atitude dos militares. No entanto diz que, apesar da unificação das forças armadas ser imperiosa, enquanto existirem três ramos, nada se ganha em suprimir tradições.

Nuno Rogeiro entende que enquanto existirem três ramos distintos e unidades especializadas com vários símbolos, como boinas, hinos ou distintivos, nada se ganha em suprimir a tradição dessas entidades, que lhes dá também espírito de corpo e ânimo.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, foi este domingo vaiado por ex-militares paraquedistas durante a cerimónia militar nas comemorações do Dia do Exército, em Aveiro.

À chegada à parada, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, foi recebido por um coro de assobios que se prolongaram durante os discursos do governante e do Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, que também foi vaiado.

O protesto contra a alegada proibição de os militares no ativo cantarem o "Pátria Mãe", o hino dos paraquedistas, durante o desfile militar começou pouco depois do arranque da cerimónia.