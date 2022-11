Leste/Oeste

Leste/Oeste: a guerra na Crimeia

No habitual espaço semanal na SIC Notícias, o comentador Nuno Rogeiro analisa a guerra na Crimeia, o colapso económico russo, os seis meses do conflito Rússia-Ucrânia, que se assinalam no dia 24, a campanha eleitoral de Angola e uma investigação sobre Cristiano Ronaldo que conclui que o português continua a ser o desportista mais procurado na internet.