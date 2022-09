Leste/Oeste

Leste/Oeste: a defesa é a melhor defesa

No habitual espaço semanal na SIC Notícias, o comentador Nuno Rogeiro analisa a Defesa de Portugal, o plano do chanceler alemão para a Europa, a guerra na Ucrânia e situação da central nuclear de Zaporíjia, os novos problemas dos russos, a visita do primeiro-ministro a Moçambique e a comparação entre Lisboa e Nova Iorque, feita por uma revista dos EUA.