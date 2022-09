Leste/Oeste

Leste/Oeste: a Rainha de ouros

Loading...

No habitual espaço semanal na SIC Notícias, o comentador Nuno Rogeiro analisa a morte da Rainha Isabel II e a proclamação do Rei Carlos III, a reconquista territorial por parte da Ucrânia, o “silêncio” da Rússia e as eleições no Brasil.