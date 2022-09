Leste/Oeste

Leste/Oeste: o último adeus a Isabel II

No habitual espaço semanal na SIC Notícias, o comentador Nuno Rogeiro analisa as cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II, a criminalização da guerra, a relação entre a China e Putin e as novidades da frente Leste na guerra na Ucrânia.