No habitual espaço semanal na SIC Notícias, o comentador Nuno Rogeiro analisa a atualidade internacional.

Os temas em análise foram a guerra na Ucrânia, possíveis conflitos armados no futuro, as Jornadas Mundiais da Juventude, as eleições na Turquia, a cooperação entre França e Itália, a tecnologia chinesa na Europa, o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, a luta dos professores por toda a Europa, o ataque com drones no Irão e os recentes ataques no Médio Oriente.