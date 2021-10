Mortágua ataca PS e diz que partido luta contra as offshores só para "inglês ver"

No "Linhas Vermelhas" desta segunda-feira, Mariana Mortágua referiu que falta interesse no combate às offshores em Portugal, e acusa o Governo de aprovar medidas apenas para "inglês ver".

"Eu posso dar um exemplo: nós, agora, na altura de negociar os apoios Covid-19, em que as empresas iam receber milhões de euros, tentámos negociar com o Governo e impor uma condição, que até propusemos formalmente, de que qualquer empresa que tivesse ligação a um offshore não pudesse aceder a dinheiro público. Uma medida simples. O Governo respondeu-nos, e incluiu até no Orçamento, uma medida que diz que 'qualquer empresa que seja detida por uma offshore, não pode aceder a dinheiros públicos'.