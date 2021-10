Miguel Morgado aproveita o palco e acusa Rio de "teatrinho"

Miguel Morgado acusa, no "Linhas Vermelhas" desta quarta-feira, Rui Rio de fazer teatro político, apontando António Costa como o culpado se as negociações orçamentais falharem.

O social-democrata começou por referir que "não há crise política nenhuma" e que esta é uma situação habitual.

"Há seis anos que vivemos estes teatros, os protagonistas são os mesmos, as encenações são as mesmas, os prazos são os mesmos", aponta, defendendo, de seguida, que "querem jogar no tabuleiro dos media, do país público".