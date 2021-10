Costa "encenador" num "teatrinho" de rancores em que Rio fica atrás da cortina

Em comentário no "Linhas Vermelhas" desta quarta-feira, Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves discutiram as negociações para o Orçamento do Estado de 2022, com o social-democrata a acusar o primeiro-ministro, António Costa, de ser o culpado pela crise política e o socialista a condenar a postura "rancorosa" da Direita.

O social-democrata Miguel Morgado começou por referir que estamos perante "uma encenação sobre uma grande encenação", relativamente ao Orçamento do Estado e possíveis eleições antecipadas, mas não só.

"Uma encenação do país que virou a austeridade, mas tem máximos de carga fiscal históricos, a encenação de que estávamos a convergir com a Europa, a encenação de que nos tínhamos emancipado da Troika, depois da culpa do PS, mas afinal somos totalmente dependentes do BCE e dos fundos europeus", atirou.

Para Pedro Delgado Alves, a Direita portuguesa, nomeadamente, PSD e CDS, possuem prioridades erradas, preferindo atacar o Partido Socialista, do que apresentar uma agenda e um programa próprios, e acusa a oposição de "rancor".

Para o socialista, as prioridades dos partidos da oposição não se encontram definidas de forma correta.

"O PSD e a Direita, enquanto estiverem com a ideia de que a sua prioridade é derrotar o PS e o Socialismo, dificilmente conseguem convencer o país de que têm um projeto, em vez de estar preocupado com as pessoas", critica Delgado Alves.

Para Miguel Morgado, não há dúvidas de que António Costa é o "responsável por esta grande ficção".

"Em 2015, criou esta situação e fechou entendimentos com o PSD", lança o social-democrata, sem esquecer de lançar farpas a Rui Rio, dizendo que este "fez figuras tristes de ter António Costa a recusar os seus apelos".

Para Morgado, "António Costa convenceu o pais de que PCP e BE são partidos muito moderados, e que os partidos radicais eram o CDS e o PSD".

"Agora, poderá não ter acordo e ter de chegar ao PR e dizer 'o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são muito maus, o país não pode ter estabilidade, por isso, deem-me a mim maioria absoluta'", lembra.

Sobre as críticas de muitos, nomeadamente, de Miguel Morgado, sobre um possível falhanço da Geringonça, relembra Pedro Delgado Alves que este modelo "trouxe muito a muitas pessoas, em especial, na área do combate à pobreza".

O social-democrata não concorda, referindo que "este sistema prejudica o regime democrático em Portugal", acusando o Governo de não separar o partido do Estado, utilizando como prova um "tweet" de uma plataforma pública para acusar o Executivo de desonestidade total.

Pedro Delgado Alves demonstrou concordância em relação à desnecessidade e incorreção de tal publicação, sem, no entanto, não deixar de criticar Miguel Morgado e a Direita por querer "criar a novela de que vivemos numa Venezuela opressiva".

Miguel Morgado, o PCP e o Bloco de Esquerda vão continuar o "teatrinho de viabilizar o orçamento e depois dizer 'ai o PS não executa o Orçamento que aprovei'".

Devido aos alegados constantes ataques da Direita, Pedro Delgado Alves lançou farpas para aqueles que considera "rancorosos", referindo que tal postura "em relação aos adversários não move as pessoas".

Rui Rio, como é habitual, também foi alvo de duras críticas, com o comentador a acusar Rio de querer tornar o PSD "o suplente do PS e condicionar" os seus colegas de partido, ainda causando instabilidade e divisão.

"Rio teve o delírio de que havia os sociais-democratas puros e todos os outros estavam a mais, os liberais, os cristãos", acusa Morgado, que diz ainda que "a derrota no conselho nacional é um pronúncio muito grande de derrota em eleições diretas" no partido.

Por fim, Miguel Morgado terminou com críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, que acusa de ter lançado uma "tábua de salvação" a Rio, com declarações que considera "incompreensíveis", falando sobre o comentário relativo a possíveis eleições em janeiro, que acusa serem uma "total irresponsabilidade".

"O Presidente da República tem uma oportunidade de ouro de mostrar ao país que é mesmo imparcial entre o PS e os partidos à Direita", termina.

Defende Miguel Morgado que "o único propósito do PCP e do Bloco de Esquerda é impedir que a Direita não tenha condições para governar" e que "o PS se quer manter para sempre no poder".

"Mas a Direita também é culpada por isto, liderada por Rio".

O socialista encerrou o debate apresentando um gráfico sobre a população empregada, que baixou de 2019 para 2020, mas que aumentou em 2022 para os valores mais altos dos últimos três anos, como forma de defender uma boa prática política do Governo de António Costa.