Delgado Alves dispara contra o "rancor" de uma Direita que "não convence o país"

Para Pedro Delgado Alves, a Direita portuguesa, nomeadamente, PSD e CDS, possuem prioridades erradas, preferindo atacar o Partido Socialista, do que apresentar uma agenda e um programa próprios, e acusa a oposição de "rancor".

Para o socialista, as prioridades dos partidos da oposição não se encontram definidas de forma correta.

"O PSD e a Direita, enquanto estiverem com a ideia de que a sua prioridade é derrotar o PS e o Socialismo, dificilmente conseguem convencer o país de que têm um projeto, em vez de estar preocupado com as pessoas", critica Delgado Alves.