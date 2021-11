Costa quer, o PS sonha (com a maioria), a crise nasce

Mariana Mortágua, no "Linhas Vermelhas" desta segunda-feira, acusa António Costa de querer provocar a crise política atual, o PS não de não apresentar medidas estruturantes para os problemas do país e a Direita de não ser uma solução.

Para a comentador, é necessário "decidir para que serve uma maioria de Esquerda e quais são os problemas do país a que queremos responder".

"Há um conjunto de problemas no país aos quais o Governo do PS não conseguiu dar resposta pois não teve projetos estruturantes para problemas relacionados com Saúde, salários, desigualdades ou transportes", afirma.

Acusa, ainda, o Executivo de António Costa de "não [querer] compromissos com a Esquerda para resolver problemas do país", adiantando que, na sua opinião, o primeiro-ministro teve "cálculo para provocar a crise política agora", "aproveitando a fragmentação da Direita".

Relativamente às negociações antes do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, Mariana Mortágua diz que "o PS foi ameaçando com esta possibilidade de crise".

"Assisti, também, a um fechar de portas por António Costa nas negociações, com medidas perfeitamente aceitáveis [a ser transformadas] em monstros e tragédias que nunca poderiam ser aceites", refere.

Mariana Mortágua confirma uma "responsabilidade da maioria de Esquerda de servir o país, mas não com falsos acordos para servir" o primeiro-ministro.

"O Bloco de Esquerda não quis esta crise desnecessária e apresentou medidas exequíveis, mas o PS escolheu isto", acrescenta.

A bloquista dá o exemplo do caso da saída de profissionais do IPO, em que, por outro lado, o "PS não quer fazer um regime de especialidade para garantir profissionais" no setor público.

Acrescenta, ainda, que "a Direita não tem resposta para o país, não é solução", e que "a solução está à Esquerda".

Termina Mariana Mortágua dizendo que, para existir uma possível reedição da Geringonça, "é preciso haver entendimentos sobre pontos fulcrais em matérias prioritárias para o PCP e o Bloco de Esquerda".