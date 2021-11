Eleições em janeiro (seguindo a história constitucional") e um "country over party" à portuguesa

Pedro Delgado Alves considera que não se deve marcar eleições depois de janeiro, defende a adaptação da vida dos partidos ao calendário nacional e considera que a crise no CDS-PP "não é benéfica para ninguém".

O comentador começa por referir que considera negativo prolongar muito tempo a data das eleições legislativas, apontando para meados do mês de janeiro, tendo em conta a história político-constitucional relativa às dissoluções parlamentares.

O socialista explica que, "regra geral, são marcadas eleições aproximadamente dois meses e meio depois do facto que lhes dá origem", conforme retira das situações idênticas de 2001, 2004 e 2011.

Acrescenta Pedro Delgado Alves que os partidos deverão adaptar a sua organização interna ao calendário eleitoral nacional.

Sobre a situação atualmente vivida no CDS-PP, refere que "é diferente do PSD", justificando que o calendário dos centristas estava em consonância com a data das eleições antecipadas.

Por fim, aponta que "a crise no CDS-PP não é benéfica para ninguém", apontando a importância histórica do partido para a democracia portuguesa.