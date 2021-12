Vitória de Rui Rio e a divisão no PSD

As eleições internas do PSD são o principal tema do programas “Linhas Vermelhas”, que colocou frente a frente Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. O crescimento do PIB e as previsões económicas para Portugal foram também assunto no debate da SIC Notícias.

Vitória de Rui Rio com 52% dos votos

Miguel Morgado, que sempre se assumiu opositor de Rui Rio, reconhece que a vitória do líder em funções é “importante”.

“Ele agora tem condições – e a juntar a isso, alguns indicadores que vão aparecendo de rejeição do PS, de António Costa, e por aí em diante – para vencer o PS e é nisso que tem de se concentrar”, afirma sublinhando que é preciso que Rui Rio se constitua como “uma alternativa ao PS.

Por outro lado, Pedro Delgado Alves considera que esta eleição não foi “transformadora” e lembra que o maior partido de oposição está “bastante dividido”.

“O resultado não foi esmagador. Não é uma derrota estrondosa, copiosa de Rangel e não é uma vitória esmagadora, inequívoca, maciça de Rui Rio. O PSD é um partido que está bastante dividido quanto à sua estratégia e quanto à necessidade de se posicionar em relação aos partidos à sua direita”, afirma o socialista.

OCDE prevê crescimento de 5,8% em 2022

Pedro Delgado Alves cita os dados divulgados, esta quarta-feira, pela OCDE para defender que Portugal tinha “encontrado um caminho para convergir assente numa estratégia” que valoriza os rendimentos e a procura interna.

“Conseguimos alavancar um caminho de convergência algo que não acontecia praticamente desde a adesão ao euro. A pandemia tem efeitos transformadores e que interrompem esse caminho”, acrescenta e sublinha que esta previsão é “mais otimista do que a que o Governo tinha em cima da mesa”.

No entanto, Miguel Morgado apresenta os gráficos do INE Eurostat, referentes ao terceiro trimestre, para argumentar que Portugal esteve “em divergência brutal nos últimos dois anos”.