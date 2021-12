Miguel Morgado: "Se calhar é altura de pensar em adiar as eleições"

Abriram esta semana as inscrições para o voto antecipado. Segundo Miguel Morgado, os cidadãos portugueses estão, mais uma vez, a ser privados de exercer o direito de voto.

O comentador explicou que nas eleições presidenciais mais de 130 mil portugueses não foram votar porque estavam infetados ou em isolamento, um número que vai ser superior nestas eleições. De acordo com os especialistas, cerca de 600 mil portugueses podem estar em isolamento no fim do mês de janeiro.

"Se calhar é altura de pensarmos se não era melhor adiar as eleições", afirmou.

Pedro Delgado Alves defendeu, no entanto, que o voto antecipado pode reduzir o risco de pessoas infetadas ou em isolamento ficarem privadas do direito de voto. "É uma situação indesejável", disse.