Linhas Vermelhas

Risco de colapso do Credit Suisse e o "não" dos militares à missão da Marinha

Loading...

Veja aqui o "Linhas Vermelhas" completo com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Em análise o risco de colapso do Credit Suisse e o caso dos 13 militares que se recusaram a embarcar no NRP Mondego.