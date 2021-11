"Se a data das eleições for 16 de janeiro, isso mata Paulo Rangel"

Luís Marques Mendes não concorda com a data sugerida pelos partidos para as eleições antecipadas. O comentador da SIC vê vários problemas na data de 16 de janeiro.

"Ao propor essa data, os partidos mostram que têm medo de Paulo Rangel. Ele ainda não está eleito, ninguém sabe se será eleito, mas parece que já estão com medo dele. Se a data for 16 de janeiro, é para matar Paulo Rangel", sublinha.

Marques Mendes diz que se Paulo Rangel vencer as eleições no PSD, só terá dois dias para fazer as listas de deputados nos termos da lei.

"Tem apenas dois dias para fazer as listas, para as aprovar e levar ao tribunal. Isto é uma impossibilidade prática", afirma.

O comentador da SIC considera que tanto Rio como Rangel "devem ter a mesma qualidade de armas e as mesmas condições".

