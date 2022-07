As vantagens das centrais de biomassa florestal e como podem dar valor à floresta

O comentador da SIC, Luís Marques Mendes, considera que esta semana, Portugal atravessou uma "situação difícil" devido aos incêndios. Porém, defende que há "aspetos positivos a reclamar", quando comparada com o cenário de há cinco anos. Marques Mendes sublinha que "não houve fatalidades, à exceção do piloto" e avalia como positivo o plano de combate.

"Também se nota que as pessoas estão com outra consciência cívica relativamente à questão dos incêndios (...) com a preocupação de evitar comportamentos de risco", indica o comentador da SIC.