Luís Marques Mendes considerou, no seu habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, que “o Governo começou muito mal o mandato e vai agora tentar recuperar” e que pode justificar a descida do PS nas sondagens.

O comentador SIC disse também que é provável que as novas medidas sociais que serão anunciadas em setembro sejam mais robustas.