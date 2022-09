No seu habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes fala do aumento da inflação e do plano do Governo, do aumento das rendas e empréstimos bancários, da demissão de Marta Temido e da escolha do novo ministro da Saúde, da nova campanha de vacinação e das reentrês do PSD e do PCP.