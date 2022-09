Plano de apoio às famílias: "Tem muitos truques, podia ter mais verdade", entende Marques Mendes

O comentador da SIC, Luís Marques Mendes, debruça-se sobre a morte da Rainha Isabel II, a sucessão de Rei Carlos III e analisa o pacote de apoio às famílias e o futuro das pensões, no plano nacional. Para além disso, a tomada de posse do novo ministro da Saúde, as eleições no Brasil e a guerra na Ucrânia também estiveram em debate no jornal da noite.

Luís Marques Mendes começa por fazer referência ao “grau de comoção e emoção” que se verificou não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, com o anúncio da morte da Rainha Isabel II. O comentador da SIC explica que a Rainha não tinha poderes de decisão e aponta um fenómeno singular como fundamento.

“Por ser a Rainha improvável” e pelo facto de todos verem a morte de Isabel II “como a morte de um membro da família”.

"Tinha um poder muito forte, poder simbólico e afetivo. Todo o mundo a conhecia", reforça Luís Marques Mendes.

Com a morte da Rainha Isabel II, segue-se a sucessão de Carlos que, de acordo com o comentador da SIC, “não vai ter a vida fácil, suceder à Rainha é fácil. Agora, substituí-la é muito difícil”. Mesmo assim, Marques Mendes avisa que o novo Rei pode ainda vir a surpreender.

No plano nacional, o comentador da SIC apresenta uma lista com pontos positivos e negativos que apontou sobre o plano de apoio às famílias.

Assim sendo, o reforço financeiro destinado às famílias, considera positivo e como negativo indica o IVA da eletricidade.