No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa o novo apoio às famílias, a entrevista do primeiro-ministro à revista Visão, as suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu, a acusação a Manuel Pinho, a manifestação dos professores e faz ainda um balanço do ano de 2022.