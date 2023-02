No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa o custo dos palcos para a Jornada Mundial da Juventude e um ano de maioria absoluta desde a eleição com balanços positivos e negativos. O comentador da SIC aborda ainda as falhas políticas do Governo, debruça-se sobre o estado da economia e revela a sua opinião relativamente ao fim do exames nacionais.