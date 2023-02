Análise de Luís Marques Mendes

Custo de vida: "A classe média está a ser fustigada"

No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou o aumento do custo de vida e do preço do cabaz alimentar. Além disso, o considerou o relatório sobre abusos sexuais como um "sismo" que atingiu a igreja.