No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou os resultados do défice, os apoios sociais anunciados pelo Governo, revelou 20 alimentos que vão fazer parte do cabaz com IVA zero, analisou também o pacote de medidas para a habitação e a relação entre Marcelo e Costa.

O comentário de Luís Marques Mendes