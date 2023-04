No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou as medidas de apoio à habitação, que foram anunciadas esta semana, os salários nacionais e as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Em cima da mesa também estiveram temas como o IVA zero, a sondagem política de um ano de maioria absoluta e, ainda, o crime no Centro Ismaili.

O comentário de Luís Marques Mendes