No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisou a evolução do custo de vida em Portugal, o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a exoneração do secretário de Estado da Defesa, o regresso do ex-ministro Pedro Nuno Santos ao Parlamento, a proposta de amnistia papal e a Jornada Mundial da Juventude.