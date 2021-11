Aumento de casos de covid-19 e o impasse político em Portugal na estreia de "Malditas Segundas-Feiras"

O programa da SIC Notícias estreou-se com dois temas que estão na ordem do dia: o aumento dos casos da covid-19 na Europa e o impasse político vivido em Portugal após o chumbo do Orçamento do Estado e a dissolução da Assembleia da República

Os comentadores apresentam os momentos "Carpe Diem" com um tema ou uma sugestão para a semana. O caso das crianças de Famalicão, a peça de teatro e a exposição "Visões de Dante", na Gulbenkian, foram colocados em cima da mesa.

O espaço também contou com os "alvos da semana", como o ministro da Administração Interna, a cimeira virtual entre Joe Biden e Xi Jinping e, por fim, o IRA (Intervenção e Resgate Animal).